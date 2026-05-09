TPHCM nghiên cứu đầu tư hạ tầng, y tế, cấp nước cho xã Thạnh An

UBND TPHCM vừa giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu đầu tư các công trình giao thông, cấp nước, y tế và hạ tầng dân sinh cho xã Thạnh An, đồng thời khẩn trương có giải pháp bảo đảm việc đi lại an toàn cho người dân và cán bộ.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về thực hiện Thông báo kết luận của Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông tại buổi làm việc nghe báo cáo kết quả giải quyết các đề xuất, kiến nghị của xã Thạnh An.

Trụ sở HĐND, UBND xã Thạnh An. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Cụ thể, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu tàu khu vực Vàm Siêu và hệ thống đường kết nối khu dân cư; nghiên cứu phương án kết nối tuyến phà từ huyện Cần Giờ (trước đây) đến xã Thạnh An và tuyến buýt đường sông kết nối trung tâm xã với ấp Thiềng Liềng.

Trước mắt, khẩn trương có giải pháp bảo đảm việc đi lại an toàn, thuận lợi cho người dân và cán bộ.

Sở Y tế được giao rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã Thạnh An; xây dựng giải pháp phù hợp với điều kiện đặc thù địa phương và quy định pháp luật; quan tâm đầu tư nâng cấp trạm y tế, bổ sung trang thiết bị đầy đủ; nghiên cứu triển khai các mô hình khám, chữa bệnh từ xa (telemedicine), ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, điều trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thống nhất phương án đầu tư hệ thống cấp nước từ đất liền ra xã Thạnh An; chủ động làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để vận động nguồn lực tài trợ, tổ chức triển khai bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM xem xét các kiến nghị đối với những dự án cấp thiết của xã Thạnh An để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của thành phố. Nghiên cứu, tham mưu các cơ chế hỗ trợ chi phí đi lại và điều kiện làm việc đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại xã, bảo đảm phù hợp thực tiễn và quy định pháp luật.

Về vấn đề Cù Lao Phú Lợi, Sở NN-MT chủ trì, phối hợp UBND xã Thạnh An và các đơn vị liên quan rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, đo đạc, xác định chính xác vị trí, ranh giới trên cơ sở dữ liệu địa chính, bảo đảm tính pháp lý, thống nhất và khả thi; tham mưu UBND TPHCM xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện thống nhất, tránh phát sinh khiếu nại, tranh chấp.

Ngoài ra, Sở Công thương rà soát, tham mưu các phương án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Thạnh An; kêu gọi xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Theo chỉ đạo, các sở, ban ngành hoàn thành nhiệm vụ tham mưu và gửi kết quả về Sở Tài chính trước ngày 25-5-2026. Trên cơ sở tổng hợp, Sở Tài chính trình UBND TPHCM chậm nhất ngày 28-5-2026.

CẨM NƯƠNG