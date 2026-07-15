Đường Vành đai 3 TPHCM “chạy đua” tiến độ

Những ngày này, trên công trường toàn tuyến dự án đường Vành đai 3 TPHCM, không khí hết sức khẩn trương khi các nhà thầu, đơn vị thi công đồng loạt tăng tốc. Hiện một số đoạn gói thầu số 1, 2 đã hoàn thành.

Đơn vị thi công hoàn thiện mặt đường đoạn phía Đông phường Long Bình, TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tăng tốc nhịp độ thi công

Tại gói thầu XL2, nơi thi công khoảng 15km cầu cạn đi qua các phường Long Bình, Long Phước và Long Trường, các đơn vị thi công đang tập trung thảm bê tông nhựa mặt cầu. Xe rải nhựa, xe lu cùng các phương tiện vận chuyển vật liệu hoạt động liên tục. Công nhân theo sát từng công đoạn, kiểm tra cao độ, độ chặt và nhiệt độ vật liệu nhằm bảo đảm chất lượng mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật. Theo kỹ sư giám sát Đỗ Ngọc Hồng, một số hạng mục đã đạt sản lượng hơn 80%, tạo thuận lợi để hoàn thành các mốc tiến độ tiếp theo.

Tại nút giao Tân Vạn, hạng mục được đánh giá có quy mô và kỹ thuật phức tạp nhất trên tuyến, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới được huy động làm việc liên tục tại các mũi thi công. Các đơn vị đang tăng tốc để hoàn thành những hạng mục còn lại, hướng đến mục tiêu thông xe kỹ thuật theo kế hoạch.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, liên danh nhà thầu hiện huy động gần 500 nhân sự, hơn 120 máy móc, thiết bị và tổ chức 17 mũi thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Tại các cầu, nhiều tổ, đội duy trì làm việc cả ngày lẫn đêm. Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, các nhà thầu chủ động điều chỉnh kế hoạch thi công, linh hoạt bố trí nhân lực, thiết bị và tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát cùng các nhà cung ứng vật liệu nhằm duy trì nhịp độ thi công.

Hiện các đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa khoảng 12,5km mặt cầu trên tuyến. Đến nay, khối lượng thực hiện đã đạt hơn 95% giá trị hợp đồng. Nhiều hạng mục quan trọng như hệ thống trụ cầu tuyến chính cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện để triển khai các công đoạn tiếp theo. Đây là hạng mục then chốt, quyết định mục tiêu thông xe toàn tuyến Vành đai 3 qua khu vực trên vào ngày 30-9-2026, góp phần sớm hình thành trục giao thông chiến lược kết nối TPHCM với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%; giá trị xây lắp đạt khoảng 78% đối với dự án thành phần 1 và khoảng 70% đối với dự án thành phần 5. TPHCM cũng đang hoàn thiện thủ tục đầu tư nút giao Tân Vạn, bổ sung cầu Bình Gởi và chuẩn bị đầu tư đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn.

Rà soát, đánh giá năng lực nhà thầu

Trước áp lực tiến độ của dự án Vành đai 3 TPHCM, các cơ quan chức năng đang tăng cường rà soát, đánh giá năng lực các nhà thầu, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn.

Tại khu vực phía Tây, đoạn tuyến dài hơn 32km đi qua các khu vực Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh trước đây gặp nhiều thách thức do điều kiện địa chất phức tạp. Nhiều gói thầu mới đạt khoảng 60%-70% khối lượng. Trong khi nhiều đoạn vẫn đang trong giai đoạn đắp cát gia tải, xử lý nền đất yếu nên chưa thể triển khai các hạng mục như cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa và lắp đặt hệ thống an toàn giao thông. Theo các đơn vị thi công, công tác xử lý nền đất yếu thường kéo dài từ 6-9 tháng, là yếu tố quyết định tiến độ toàn dự án.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng TPHCM đã kiến nghị UBND TPHCM báo cáo Thủ tướng xem xét điều chỉnh cơ chế giá hợp đồng xây dựng trong bối cảnh giá vật liệu, nhiên liệu biến động mạnh, nhằm bảo đảm quyền lợi nhà thầu và tính đúng, tính đủ chi phí thực hiện. Đồng thời, đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án thành phần đến năm 2028, quyết toán vào năm 2029.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, 10 gói thầu xây lắp chính đã đạt giá trị thực hiện khoảng 14.645 tỷ đồng, tương đương 73,1% tổng giá trị xây lắp. Nhằm bảo đảm tiến độ, UBND TPHCM yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, nguồn lực tài chính; đồng thời rà soát năng lực các đơn vị thi công để có giải pháp chấn chỉnh hoặc điều chuyển khối lượng đối với những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Thành phố cũng thành lập tổ công tác phối hợp với các tỉnh ĐBSCL bổ sung nguồn cát. Trong đó Đồng Tháp, Vĩnh Long đã hỗ trợ vật liệu, riêng Đồng Nai đang xem xét tăng nguồn cung đá xây dựng phục vụ giai đoạn thi công nước rút.

QUỐC HÙNG