Vận dụng AI phù hợp với trẻ mầm non

Tại Hội thảo “Đánh giá công tác chuyển đổi số cấp học mầm non năm học 2025-2026 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2026-2027” do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức giữa tuần qua, câu hỏi khiến nhiều cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trăn trở là vận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sao cho hiệu quả, phù hợp với đặc thù tâm sinh lý của trẻ mầm non.

Theo nhiều giáo viên mầm non, trẻ ở cấp học này được khuyến cáo hạn chế thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử. Thay vào đó, trẻ cần được tăng cường hoạt động vận động ngoài trời, tương tác trực tiếp với thầy cô và bạn bè để phát triển hài hòa thể chất, nhận thức, ngôn ngữ và kỹ năng tình cảm - xã hội.

Trong bối cảnh toàn ngành đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI vào việc dạy học, một số giáo viên đã vấp phải sự phản đối của những phụ huynh không cho con tiếp xúc sớm với iPad.

Giải đáp băn khoăn đó, cô Trần Thị Bích Trâm, giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai (phường Bình Dương), giải nhất Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố năm học 2025-2026, chia sẻ, AI giúp giáo viên mở rộng ý tưởng bài giảng, tạo ra các mô hình thu nhỏ từ nguyên vật liệu có sẵn, thiết kế các trò chơi tương tác, video hoạt hình… giúp bài học trực quan, sinh động hơn, thu hút sự quan tâm chú ý của học sinh. Tuy nhiên, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, giáo viên phải là người lựa chọn, điều chỉnh và hoàn thiện nội dung sao cho phù hợp với mục tiêu giáo dục trẻ ở từng độ tuổi.

Ở góc độ quản lý, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu nhấn mạnh, chuyển đổi số nói chung, ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng trong trường học không phải là mua thật nhiều máy tính, sử dụng nhiều phần mềm mà là biết cách vận dụng những gì đang có một cách hiệu quả.

Thầy cô vừa biết soạn bài giảng điện tử vừa có tư duy về dữ liệu, biết cách sử dụng công cụ AI để nâng cao chất lượng bài giảng; theo dõi, đánh giá quá trình phát triển của trẻ một cách khoa học.

Công cụ số còn giúp giáo viên và nhà trường xây dựng các kênh truyền thông, từ đó gia tăng sự kết nối giữa nhà trường và gia đình. Nhờ đó, cha mẹ biết con mình hôm nay học gì, ăn gì, phát triển ra sao, từ đó có sự đồng thuận và tin tưởng vào nhà trường, tăng cường sự phối hợp và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh.

MINH QUÂN