Thí sinh Hà Nội hoàn thành hai môn thi vào lớp 10

Chiều 30-5, sau 60 phút làm bài theo hình thức trắc nghiệm, các thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ.

Thí sinh Hà Nội hoàn thành môn thi thứ 2 vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Ảnh: TRẦN LƯU

Như vậy, cùng với môn Ngữ văn diễn ra vào buổi sáng, các thí sinh đã hoàn thành 2 trong 3 môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Đề Tiếng Anh thi vào lớp 10 của Hà Nội gồm 40 câu trắc nghiệm, được trộn thành 24 mã đề, thời gian làm bài 60 phút.

Thí sinh Hà Nội hoàn thành môn thi thứ 2 vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. VIDEO: TRẦN LƯU

Theo nhận xét của nhiều thí sinh có năng lực tiếng Anh, đề môn tiếng Anh hay, nhiều em hiểu hết đề và làm xong các câu hỏi. Tại điểm thi Trường THCS Ngô Quyền, phường Bạch Mai, TP Hà Nội, một số thí sinh không thi chuyên Anh cho rằng, đề đòi hỏi thí sinh phải nắm thật chắc kiến thức mới đạt điểm cao.

Sáng 31-5, thí sinh làm bài thi môn Toán, môn thi thứ 3, theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút. Môn Toán cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội.

Thí sinh Hà Nội hoàn thành môn thi thứ 2 vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Ảnh: TRẦN LƯU

Những em đăng ký vào lớp chuyên (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa lý, Tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức, Nhật, Hàn) sẽ thi thêm vào ngày 1-6. Điểm xét tuyển vào trường không chuyên là tổng 3 môn, không nhân hệ số; còn trường chuyên là tổng 4 môn, với môn chuyên nhân hệ số 2.

Điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 công lập ở Hà Nội dự kiến được công bố từ ngày 19 đến 22-6.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THCS Ngô Quyền, phường Bạch Mai, TP Hà Nội. Ảnh: TRẦN LƯU

Ngày 30-5, ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố năm học 2026-2027 đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THCS Thành Công (phường Giảng Võ).

Tại đây, ông Nguyễn Văn Hiền động viên các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên, đồng thời thăm hỏi, nhắc nhở đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Tin liên quan Hơn 124.000 thí sinh Hà Nội cạnh tranh "suất" vào lớp 10 công lập

LÂM NGUYÊN - MAI PHẠM