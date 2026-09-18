Thị trường biến động sau quyết định tăng lãi suất của FED

Ngày 16-9 (giờ địa phương), Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), thông qua quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%), nâng biên độ lãi suất cơ bản lên 3,75% đến 4%.

Nỗ lực đưa lạm phát về mốc 2%

Đây là lần điều chỉnh tăng lãi suất đầu tiên của FED sau hơn 3 năm, kể từ đợt thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát hậu đại dịch Covid-19 vào năm 2023. FED cũng đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

Phát biểu trong buổi họp báo sau quyết định tăng lãi suất, Chủ tịch FED Kevin Warsh nhấn mạnh lạm phát vẫn ở mức cao và FED sẵn sàng tiếp tục các đợt tăng lãi suất trong năm nay để đưa lạm phát về mốc 2%.

Theo kênh CNBC, Tổng thống Donald Trump lập tức chỉ trích động thái mới của FED. Trước đó, ông Donald Trump liên tục yêu cầu FED phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.

Nhân viên giao dịch theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) tại Mỹ. Ảnh: XINHUA

Các thị trường tài chính - chứng khoán Mỹ chao đảo và chốt phiên giao dịch trong sắc đỏ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones, S&P500 và Nasdaq lần lượt có mức giảm 1,21%, 0,45% và 0,1%. Các chỉ số chứng khoán tại thị trường châu Á như HangSeng và Shanghai Composite của Trung Quốc giảm lần lượt ở mức 0,95% và 0,4%. Tuy nhiên, các chỉ số chứng khoán châu Âu vẫn giữ nhịp tăng.

Giá vàng thế giới rớt mạnh xuống sát 4.293 USD/ounce sau khi tăng lên mức 4.367 USD/ounce vào đầu tuần. Giá dầu thô cũng giảm mạnh. Dầu WTI giảm 3,2%, chốt ở 102,43 USD/thùng. Dầu Brent giảm 2,7%, xuống 105,83 USD/thùng.

Quyết định của FED bắt nguồn từ áp lực lạm phát vượt mục tiêu, khi mặt bằng giá cả tại Mỹ tăng vọt do xung đột quân sự Mỹ - Iran. Ban đầu, giới chức FED nhận định tác động lạm phát từ đà tăng giá năng lượng chỉ mang tính chất ngắn hạn. Tuy nhiên, giao tranh kéo dài đã kích hoạt “hiệu ứng vòng hai”, đẩy chi phí vận tải, giá vé máy bay cùng nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tiếp tục leo thang.

Không giải quyết gốc rễ vấn đề

Theo giới phân tích, việc FED nâng lãi suất sẽ tác động trực tiếp đến các khoản vay ngắn hạn như thẻ tín dụng và vay mua ô tô. Bên cạnh đó, các chi phí tài chính của hộ gia đình và doanh nghiệp, bao gồm cả lãi suất vay mua nhà, cũng chịu áp lực gia tăng theo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ dài hạn do giới đầu tư dự báo FED sẽ còn tiếp tục các đợt tăng lãi suất trong thời gian tới.

Từ tháng 3-2022 đến tháng 7-2023: FED tăng mạnh lãi suất, tổng cộng 5,25%, đưa lãi suất lên 5,25%-5,50%. Từ tháng 7-2023 đến tháng 9-2024: FED giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%-5,5%. Từ tháng 9-2024: FED bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất. Tháng 9-2024 giảm mạnh 0,5%. Sau các đợt giảm tiếp theo, đến cuối năm 2025 lãi suất xuống 3,50%-3,75%. Đầu năm 2026 đến tháng 7-2026: FED giữ nguyên lãi suất. Ngày 16-9-2026: FED tăng 0,25%, lên 3,75%-4%.

Ông Mike Madowitz, chuyên gia kinh tế cấp cao tại tổ chức tư vấn chính sách Viện Roosevelt (Anh), cho rằng, nguồn gốc lạm phát hiện nay xuất phát từ cú sốc cung ứng năng lượng do xung đột địa chính trị. Vì vậy, việc sử dụng chính sách tiền tệ, cụ thể là gia tăng lãi suất, để xử lý áp lực giá cả xuất phát từ nguồn cung là phương án đắt đỏ, làm gia tăng gánh nặng chi phí tác động lên toàn bộ nền kinh tế mà không trực tiếp giải quyết gốc rễ từ nguồn cung.

Trong khi đó, ông Andrzej Skiba, chuyên gia tại bộ phận quản lý tài sản thuộc Ngân hàng Hoàng gia Canada RBC Global Asset Management đánh giá quyết tâm điều chỉnh lãi suất để giảm lạm phát của FED đã dập tắt kỳ vọng về một chu kỳ nới lỏng tiền tệ sớm, khiến dòng vốn rút khỏi các tài sản rủi ro như chứng khoán và tiền điện tử để chuyển sang các kênh trú ẩn an toàn.

Cùng thời điểm, thị trường tiền số ghi nhận thông tin tiêu cực. Theo Hãng tin Reuters, phiên bỏ phiếu thủ tục đối với Đạo luật Minh bạch thị trường tài sản số (CLARITY Act) tại Thượng viện Mỹ đã kết thúc trong thất bại. Đây được coi là bước lùi pháp lý đối với ngành công nghiệp tiền điện tử tại Mỹ.

Theo Đài phát thanh công cộng quốc gia (NPR) của Mỹ, kết quả chính thức cho thấy dự luật chỉ nhận được 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, không đạt mốc tối thiểu 60 phiếu ủng hộ cần thiết.

PHƯƠNG NAM