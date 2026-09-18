Trung Quốc tăng tốc kết nối thương mại với ASEAN

Ngày 17-9, Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm TP Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc và ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn của nhau. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đạt 744,41 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 21,8% tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc.

Năm 2025, thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD (khoảng 1.050 tỷ USD), tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tìm hiểu sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tham gia CAEXPO năm 2026. Ảnh: TTXVN

CAEXPO và CABIS năm nay mang chủ đề “Chia sẻ cơ hội phiên bản Khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung Quốc 3.0 (ACFTA), cùng kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn” tập trung vào xây dựng FTA và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất lượng cao. Dự kiến, hơn 2.200 doanh nghiệp Trung Quốc và gần 1.000 doanh nghiệp ASEAN tham dự sự kiện.

Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường nhấn mạnh, sau khi văn kiện nâng cấp phiên bản 3.0 của ACFTA có hiệu lực và được triển khai, văn kiện này cùng với Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ tiếp thêm động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực.

Để xây dựng một ACFTA ở trình độ cao hơn, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường nêu 4 đề xuất, bao gồm nâng cao toàn diện mức độ mở cửa khu vực, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại thực chất hơn, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực mới nổi và làm cho kết nối liên thông thuận tiện hơn, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh dòng hàng hóa và các chuỗi sản xuất ngày càng liên kết, việc rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp trở thành một phần quan trọng trong thúc đẩy thương mại.

Ngày 16-9, Trung Quốc chính thức đưa kênh đào Bình Lục vào vận hành tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Công trình dài 134,2km, có tổng vốn đầu tư khoảng 10,8 tỷ USD, kết nối với khu vực Vịnh Bắc bộ, trải dài theo hành lang Thương mại đường bộ - đường biển quốc tế mới, một tuyến đường thương mại chiến lược kết nối các vùng nội địa của Trung Quốc với ASEAN và các thị trường khác trên thế giới.

Với kênh đào Bình Lục, hành trình sẽ được rút ngắn hơn 560km so với trước đây, có thể giúp giảm tổng chi phí logistics từ 18% - 30%, tiết kiệm khoảng 745 triệu chi phí vận chuyển mỗi năm.

MINH CHÂU