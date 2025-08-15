Tiếp tục chương trình làm việc từ ngày 13 đến ngày 15-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sát thực tiễn vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại hội đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 khóa XI.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu. Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, gồm 13 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết.

Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7, nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu bế mạc đại hội, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 khẳng định, thành công của Đại hội là khởi đầu rất thuận lợi; tạo động lực để toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục đoàn kết thành một khối thống nhất, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, khai thác tối đa mọi nguồn lực.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trên cơ sở đó, Quân khu sẽ triển khai thực hiện hiệu quả phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Quyết tâm nâng cao sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân; gắn chặt thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Những nỗ lực này sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược trọng điểm phía Nam của đất nước.

Đại biểu chào cờ bế mạc đại hội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 6 đồng chí: 1. Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. 2. Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu. 3. Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu. 4. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu. 5. Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu. 6. Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

THU HOÀI