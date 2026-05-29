Thỏa thuận sơ bộ mở lại eo biển Hormuz chờ lãnh đạo Mỹ và Iran ký kết

Thỏa thuận sơ bộ đạt được ngày 28-5 nhằm mở lại eo biển Hormuz vẫn chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Iran Mojtaba Khamenei phê chuẩn trước khi có hiệu lực.

Một phần eo biển Hormuz. Ảnh: ANADOLU

Theo CNN, các quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận sơ bộ bao gồm nội dung dỡ bỏ các hạn chế tại eo biển Hormuz, cho phép tàu thuyền lưu thông không hạn chế và từng bước chấm dứt phong tỏa của Mỹ tại tuyến hàng hải chiến lược này. Thỏa thuận cũng mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm xử lý các vấn đề liên quan chương trình hạt nhân Iran, đặc biệt là kho uranium làm giàu ở mức cao.

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, hai bên vẫn còn bất đồng ở một số điểm ngôn ngữ, trong đó có vấn đề làm giàu uranium và xử lý lượng uranium dự trữ của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh mọi quyết định cuối cùng phụ thuộc vào Tổng thống Trump, đồng thời khẳng định Washington sẽ không chấp nhận một thỏa thuận bất lợi cho người dân Mỹ. Ông cho biết Iran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân và bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, tình hình khu vực vẫn căng thẳng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã bắn cảnh cáo 4 tàu gần eo biển Hormuz do “không được phép di chuyển”. Trước đó, Iran phóng tên lửa đạn đạo về phía Kuwait nhưng bị đánh chặn.

KHÁNH MINH