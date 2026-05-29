Tổng Giám đốc WHO đến CHDC Congo thị sát công tác chống dịch Ebola

Tối 28-5 (giờ địa phương), Tổng Giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến CHDC Congo nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia châu Phi này trong bối cảnh dịch Ebola đang bùng phát nghiêm trọng.

Kiểm soát dịch Ebola tại CHDC Congo. Ảnh: ANADOLU

Trên mạng xã hội X, ông Tedros khẳng định người dân Congo không đơn độc và cam kết WHO cùng Liên hợp quốc sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ nước này vượt qua đợt bùng phát dịch.

Theo WHO, đợt dịch hiện nay do chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra, hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu. Dịch đã khiến khoảng 220 người tử vong nghi nhiễm và ghi nhận khoảng 900 ca bệnh. Virus cũng đã lan sang Uganda với 7 ca nghi nhiễm.

WHO nhận định quy mô thực tế của dịch có thể lớn hơn nhiều do virus đã âm thầm lây lan trong cộng đồng trong một thời gian dài trước khi bị phát hiện. Trước nguy cơ lây lan, Uganda tạm thời đóng cửa biên giới với Congo.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) Jean Kaseya cho biết vaccine và thuốc điều trị đối với chủng Bundibugyo có thể được hoàn thành vào cuối năm 2026.

KHÁNH MINH