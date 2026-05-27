Báo Mỹ: Iran theo đuổi hai mục tiêu khi đàm phán

Báo The Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức Iran và các bên trung gian Arab cho biết, Iran đang theo đuổi hai mục tiêu đan xen trong chiến lược đàm phán với Mỹ.

Đường phố tại thủ đô Tehran, Iran ngày 25-5. Ảnh: WANA

Các mục tiêu đó là giành được hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế đang chịu áp lực nặng nề, nhưng không nhượng bộ quá nhiều về chương trình hạt nhân để Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tuyên bố chiến thắng.

Tehran đang muốn tháo gỡ sức ép kinh tế bằng cách giành lại quyền tiếp cận một phần trong số 100 tỷ USD tài sản bị phương Tây phong tỏa, đồng thời nối lại khả năng tiếp cận các thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Việc Iran kiên quyết không lùi bước về chương trình hạt nhân của nước này là một trong những điểm mâu thuẫn trong các cuộc đàm phán. Theo báo WSJ, dường như Tổng thống Donald Trump đã rút lại yêu cầu buộc Iran phải chuyển giao lượng uranium đã làm giàu còn lại cho Mỹ. Thay vào đó, lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn Iran sẽ tiêu hủy số vật liệu hạt nhân này hoặc chuyển giao chúng cho một quốc gia khác.

MINH CHÂU

