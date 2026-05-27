Mỹ: Nổ bồn chứa hóa chất, ít nhất 1 người thiệt mạng

Ít nhất 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương sau vụ nổ bồn chứa hóa chất tại một nhà máy ở bang Washington, Tây Bắc nước Mỹ.

Hiện trường vụ nổ bồn chứa hóa chất ở thành phố Longview, bang Washington, Mỹ. Ảnh: OPB

Vụ nổ xảy ra tại công ty Nippon Dynawave ở thành phố Longview, nằm gần ranh giới hai bang Washington và Oregon, khi một bồn chứa dung dịch kiềm trắng (white liquor) - hỗn hợp natri hydroxit và natri sunfua - bất ngờ phát nổ. Đây là loại hóa chất được sử dụng để phân hủy vụn gỗ trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất bột giấy.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác số người thiệt mạng trong vụ nổ trên. Trung tâm Y tế PeaceHealth St. John ở Longview đã tiếp nhận 9 người bị thương.

Thống đốc bang Washington Bob Ferguson cho biết, các cơ quan quản lý môi trường và an toàn lao động của bang đã có mặt tại hiện trường, trong khi lực lượng Vệ binh Quốc gia được lệnh luôn trong tình trạng sẵn sàng. Cơ quan chức năng khẳng định không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng dân cư xung quanh.

Nippon Dynawave là công ty con của Tập đoàn Nippon Paper (Nhật Bản), chuyên sản xuất hộp đựng thực phẩm dùng một lần, cung cấp cho khách hàng tại Bắc Mỹ, châu Á và nhiều nơi trên thế giới.

