Thế giới

Mỹ: Nổ bồn chứa hóa chất, ít nhất 1 người thiệt mạng

SGGPO

Ít nhất 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương sau vụ nổ bồn chứa hóa chất tại một nhà máy ở bang Washington, Tây Bắc nước Mỹ.

My.jpg
Hiện trường vụ nổ bồn chứa hóa chất ở thành phố Longview, bang Washington, Mỹ. Ảnh: OPB

Vụ nổ xảy ra tại công ty Nippon Dynawave ở thành phố Longview, nằm gần ranh giới hai bang Washington và Oregon, khi một bồn chứa dung dịch kiềm trắng (white liquor) - hỗn hợp natri hydroxit và natri sunfua - bất ngờ phát nổ. Đây là loại hóa chất được sử dụng để phân hủy vụn gỗ trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất bột giấy.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác số người thiệt mạng trong vụ nổ trên. Trung tâm Y tế PeaceHealth St. John ở Longview đã tiếp nhận 9 người bị thương.

Thống đốc bang Washington Bob Ferguson cho biết, các cơ quan quản lý môi trường và an toàn lao động của bang đã có mặt tại hiện trường, trong khi lực lượng Vệ binh Quốc gia được lệnh luôn trong tình trạng sẵn sàng. Cơ quan chức năng khẳng định không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng dân cư xung quanh.

Nippon Dynawave là công ty con của Tập đoàn Nippon Paper (Nhật Bản), chuyên sản xuất hộp đựng thực phẩm dùng một lần, cung cấp cho khách hàng tại Bắc Mỹ, châu Á và nhiều nơi trên thế giới.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Mỹ Bồn chứa hóa chất Longview Washington Nippon Dynawave

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn