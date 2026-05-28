Mỹ, Iran không kích trả đũa qua lại

Sáng 28-5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một căn cứ Mỹ để đáp trả vụ Mỹ không kích trước đó. Địa điểm bị nhắm đến là sân bay quân sự Ali Al-Salem, nơi đồn trú của lực lượng Mỹ và Italy ở Kuwait.

Cơ sở hạ tầng của thủ đô Tehran bị hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: XINHUA

Theo kênh Al Jazeera, vụ không kích của Mỹ diễn ra vào đêm 27-5 tại thành phố Bandar Abbas, miền Nam Iran. Quân đội Mỹ cũng đánh chặn và bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Iran khi phát hiện các phương tiện này có hành vi đe dọa.

Phía Mỹ khẳng định đây hoàn toàn là hành động mang tính phòng vệ, đồng thời cho biết lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran hiện vẫn được xem là còn hiệu lực.

Động thái quân sự mới nhất giữa hai bên diễn ra giữa lúc Mỹ và Iran đang duy trì các kênh đàm phán nhằm tìm kiếm một thỏa thuận giảm xung đột tại khu vực Trung Đông.

Ngày 27-5, Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin từ phía Iran về một dự thảo thỏa thuận được cho là đang được thảo luận giữa hai bên. Theo Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB), dự thảo nói trên bao gồm việc Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực gần Iran và dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này. Tuy nhiên, Washington phủ nhận hoàn toàn.

Trước đó, ngày 25-5, Mỹ cũng đã tiến hành không kích Iran. Bộ chỉ huy Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) tuyên bố các mục tiêu bị triệt hạ bao gồm các tàu cố tình rải thủy lôi và hàng loạt trận địa phóng tên lửa có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn của binh sĩ Mỹ trong khu vực.

PHƯƠNG NAM