Mỹ bác khả năng dỡ bỏ trừng phạt Iran để đổi lấy việc bàn giao urani

Ngày 28-5, theo Tân Hoa xã, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 23 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua sau khi được cho phép.

Vị trí của eo biển Hormuz. Ảnh: WANA NEWS

Dưới sự phối hợp và bảo vệ của lực lượng IRGC, tàu chở dầu, tàu container và tàu thương mại, đã đi qua eo biển Hormuz. Hải quân IRGC cũng khẳng định Iran đang kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz.

Trước đó, Iran đã siết chặt kiểm soát eo biển này từ ngày 28-2. Phía Mỹ cũng đã áp đặt một lệnh phong tỏa đối với eo biển này, nhằm ngăn các tàu đến và đi từ các cảng của Iran.

Trong khi đó, Phó Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Bagheri Kani thông báo Iran và Oman đang đàm phán về một cơ chế mới cho vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz. Ông Ali Bagheri Kani khẳng định việc lưu thông qua tuyến đường thủy chiến lược này sẽ không còn tuân theo các cơ chế trước đây.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không vội đi đến thỏa thuận với Iran vì những lo ngại chính trị liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Trump cũng tuyên bố sẽ không dỡ bỏ trừng phạt Iran để đối lấy việc Tehran từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao, đồng thời cảnh báo Washington vẫn sẵn sàng nối lại hành động quân sự nhằm vào Iran nếu các cuộc đàm phán đang diễn ra không thể đưa đến một thỏa thuận có lợi cho nước Mỹ.

PHƯƠNG NAM