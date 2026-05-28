The New York Times bị khiếu nại liên quan đến dùng AI

Các nghiệp đoàn đại diện nhân viên của nhật báo The New York Times (Mỹ) đã xúc tiến các hành động pháp lý chống lại ban quản trị tờ báo, với cáo buộc ban quản trị đang sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi và giám sát công việc của nhân viên nhưng thiếu minh bạch.

Theo Fox News, các nghiệp đoàn cho biết ban quản trị của The New York Times đã nhiều lần từ chối cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng AI, dù luật liên bang yêu cầu doanh nghiệp phải chia sẻ dữ liệu phục vụ quá trình thương lượng và thực thi hợp đồng lao động.

Times Tech Guild cho rằng việc dùng AI để theo dõi hiệu suất làm việc đã vi phạm hợp đồng, đồng thời có thể dẫn đến những đánh giá sai lệch về chất lượng công việc. Theo nghiệp đoàn, công việc của kỹ sư, biên tập viên và nhân viên báo chí đòi hỏi khả năng phán đoán, xử lý vấn đề cùng các kỹ năng mang tính con người, vốn không thể được AI đánh giá đầy đủ chỉ qua các chỉ số dữ liệu.

Trong khi đó, New York Times Guild, đại diện hơn 1.500 nhân viên biên tập, quảng cáo và hỗ trợ, đang thương lượng hợp đồng lao động mới, trong đó yêu cầu tăng cường bảo vệ người lao động trước tác động của AI và cải thiện chính sách chăm sóc sức khỏe.

Đại diện The New York Times cho biết, công ty không đồng tình với các nội dung trong đơn khiếu nại và sẽ phản hồi theo quy trình hợp đồng lao động hiện hành.

KHÁNH HƯNG