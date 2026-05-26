Dịch Ebola: CHDC Congo đối diện khủng hoảng kép

Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đang phải đối mặt với làn sóng bùng phát dịch Ebola mới, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nâng mức cảnh báo rủi ro lên cao nhất, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh lan rộng sang nhiều quốc gia ở Trung và Đông Phi.

Ngày 25-5, Bộ Truyền thông CHDC Congo cho biết tính đến ngày 24-5, nước này ghi nhận 904 ca nghi nhiễm và 204 ca tử vong nghi do Ebola, chủ yếu tại Ituri. Dịch bệnh đã xuất hiện tại hai tỉnh North Kivu và South Kivu, đồng thời lan sang Uganda.

Nhân viên y tế kiểm tra nhiệt độ người dân nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch Ebola tại Ituri, CHDC Congo, ngày 23-5. ẢNH: THX

Trên nền tảng mạng xã hội X, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tỉnh Ituri hiện có gần 5 triệu người sinh sống. Trong bối cảnh xung đột kéo dài, khoảng 25% dân số tỉnh Ituri cần hỗ trợ nhân đạo và 20% phải di dời trong nước, bao gồm cả nhân viên y tế và lực lượng cứu trợ nhân đạo. Điều này làm suy giảm nghiêm trọng khả năng mở rộng truy vết các ca tiếp xúc với virus Ebola và phát hiện ca bệnh đủ sớm để triển khai chăm sóc hỗ trợ.

Theo người đứng đầu WHO, tình trạng mất an ninh kéo dài cùng tâm lý lo sợ cũng đang làm gia tăng sự thiếu tin tưởng trong cộng đồng. Đây là một trong những rào cản lớn nhất đối với công tác chống dịch. Hiện WHO cùng các đối tác y tế nhân đạo vẫn có mặt trên khắp tỉnh Ituri, kể cả tại những khu vực xa xôi và nguy hiểm nhất, nơi người dân không chỉ đối mặt với Ebola mà còn nhiều loại dịch bệnh khác.

Liên minh châu Phi (AU) cảnh báo ít nhất 10 quốc gia trong khu vực, trong đó có Ethiopia, Kenya, Rwanda và Nam Sudan, có thể đối mặt nguy cơ bị ảnh hưởng nếu dịch bệnh không được kiểm soát kịp thời.

Theo giới chuyên gia y tế quốc tế, trong bối cảnh hệ thống y tế còn nhiều hạn chế và tình trạng xung đột tiếp diễn trong khu vực, nguy cơ dịch bệnh vượt ra ngoài biên giới quốc gia là hết sức rõ ràng, đặt ra thách thức lớn đối với an ninh y tế ở Trung và Đông Phi.

Cũng trong ngày 25-5, Ấn Độ đã ban hành cảnh báo đi lại đối với CHDC Congo, Uganda và Nam Sudan sau khi WHO tuyên bố đợt bùng phát Ebola hiện nay là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng. Trước Ấn Độ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã thông báo các thường trú nhân hợp pháp (người có thẻ xanh), giờ đây sẽ phải tuân thủ các hạn chế nhập cảnh tạm thời liên quan đến dịch Ebola đang diễn ra ở Đông và Trung Phi.

Theo THX, hôm 22-5, WHO đã nâng mức đánh giá rủi ro tại CHDC Congo từ “cao” lên “rất cao”.

VIỆT LÊ