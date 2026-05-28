Bắc Mỹ siết chặt kiểm soát dịch Ebola

Chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch chuẩn bị một cơ sở cách ly tại Kenya dành cho người Mỹ đã tiếp xúc với Ebola, trong bối cảnh dịch bùng phát tại CHDC Congo.

Một bệnh viện điều trị bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: XINHUA

Cơ sở tại Kenya nhằm giúp người Mỹ tiếp cận chăm sóc nhanh hơn và tránh các chuyến bay sơ tán y tế kéo dài hơn 12 giờ. Động thái này là sự thay đổi chính sách so với các đợt bùng phát Ebola trước đây, khi những người Mỹ nhiễm virus thường được đưa trở lại Mỹ để cách ly hoặc điều trị.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), diễn biến dịch Ebola tại CHDC Congo đang ngày càng nghiêm trọng, với số ca nhiễm tăng lên hơn 1.000 và số ca tử vong vượt 200. Chính phủ Mỹ đã sơ tán công dân Mỹ khỏi khu vực. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với những người không phải công dân Mỹ nếu họ từng đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày qua. Những công dân Mỹ thuộc diện này sẽ được hướng dẫn chuyển hướng tới các sân bay quy định để thực hiện kiểm tra y tế bổ sung.

Trong khi đó, tại Canada, chính phủ liên bang đang áp dụng các biện pháp mới nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của Ebola. Theo đó, từ ngày 30-5, những người đi từ các khu vực bị ảnh hưởng sẽ phải tự cách ly 21 ngày sau khi nhập cảnh vào Canada. Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cũng tạm dừng việc xem xét đơn xin nhập cư vào nước này. Các biện pháp mới được thực hiện dựa trên Đạo luật Kiểm dịch.

PHƯƠNG NAM