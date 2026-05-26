Nhóm Bộ tứ lập các sáng kiến đảm bảo nguồn cung năng lượng

Ngày 26-5, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm Bộ tứ (Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia) công bố loạt sáng kiến hành động nhằm đối phó với những áp lực ngày càng gia tăng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng nhóm Bộ tứ họp tại New Delhi ngày 26-5. Ảnh: TIMES OF INDIA

Theo Times of India, Ngoại trưởng chủ nhà Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cùng Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã trao đổi về giải pháp tăng cường hợp tác an ninh năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và giá nhiên liệu.

Nhóm Bộ tứ đồng ý khởi động Sáng kiến hợp tác giám sát hàng hải nhằm tăng cường chia sẻ thông tin; công bố dự án nâng cấp hạ tầng cảng biển tại Fiji và giao Ấn Độ đăng cai chương trình diễn tập chung “Bộ tứ trên biển”.

Nhóm cũng ra mắt Khung hợp tác khoáng sản thiết yếu để điều phối đầu tư khai thác, chế biến và bảo đảm an ninh năng lượng trước nguy cơ đứt gãy nguồn cung toàn cầu, trong đó có tác động từ căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Về an ninh khu vực, Bộ tứ khẳng định lập trường không khoan nhượng với khủng bố, ủng hộ phi hạt nhân hóa Triều Tiên và phản đối mọi nỗ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép.

KHÁNH MINH