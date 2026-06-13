Thời tiết ngày 13-6: Bắc bộ, Trung bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13-6, nắng nóng tiếp tục xuất hiện tại khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ và nhiều tỉnh, thành miền Trung. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Bắc bộ, Trung bộ có nắng nóng

Cụ thể, tại khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ, ngày 13-6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Thời gian nắng nóng tập trung từ 11-16 giờ.

Tại Hà Nội, thời tiết có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực từ TP Đà Nẵng đến phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50%-55%; thời gian nắng nóng kéo dài từ 10-17 giờ.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 15-6, nắng nóng tại khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng dịu dần. Tuy nhiên, nắng nóng tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục duy trì trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện lớn. Bên cạnh đó, nắng nóng kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều khu vực.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng khu vực trung du và đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TTXVN