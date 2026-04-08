Thông tư mới của Bộ GD-ĐT: Không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng

Thông tư mới làm rõ hơn về khái niệm dạy thêm, học thêm, phân định ranh giới giữa dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ được phép tổ chức để phát triển toàn diện học sinh.

Các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường năng lực ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM... không chịu quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT (Thông tư 19) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư 19 có hiệu lực từ ngày 15-5.

Thông tư 19 tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng. Các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường năng lực ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống và các nội dung giáo dục khác theo quy định nhằm giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh mà không thuộc nội dung chương trình các môn học do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này và được thực hiện theo các quy định khác của pháp luật.

Thông tư 19 yêu cầu giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải bảo đảm minh bạch về nội dung, địa điểm, thời gian và các mối quan hệ liên quan nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích.

Thông tư tiếp tục quy định mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Tuy nhiên, hiệu trưởng được trao quyền chủ động hơn trong tổ chức dạy thêm tại nhà trường khi đề xuất với giám đốc sở GD-ĐT cho phép tăng thời lượng dạy thêm đối với một số đối tượng học sinh theo quy định, kèm trách nhiệm giải trình.

Cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường phải công khai, cập nhật đầy đủ các thông tin về chương trình, thời lượng, danh sách giáo viên và mức thu nhằm bảo đảm tính minh bạch và tăng cường sự giám sát của xã hội.

Thông tư cũng quy định thiết lập đường dây nóng ở tất cả các cấp quản lý, từ nhà trường, UBND cấp xã đến Sở GD-ĐT, nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của học sinh, phụ huynh và người dân.

PHAN THẢO