Đắk Lắk: Cháy xe khách trên quốc lộ 1

Sáng 12-2, tin từ UBND xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháy xe khách trên quốc lộ 1, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, tài xế N.V.D. (38 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 50H-296.xx lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc, trên xe có 34 hành khách. Khi xe đi đến đoạn qua thôn Phú Khê 2 (xã Hòa Xuân) thì phần đuôi xe bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế đã dừng xe cho hành khách sơ tán, đồng thời tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn nên chiếc xe nhanh chóng bị lửa bao trùm.

Chiếc xe khách bị cháy trơ khung trên quốc lộ 1

Vụ việc không thiệt hại về người tuy nhiên xe khách đã bị cháy hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MAI CƯỜNG