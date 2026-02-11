Ngày 12-2, đưa vào vận hành đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Theo Ban Quản lý dự án 2, tuyến sẽ chưa thu phí, trên đoạn tuyến có 1 trạm thu phí tại Km1050+600, là trạm thu phí tạm phục vụ thu phí khép kín cho tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ngày 11-2, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) Cao Việt Hùng đã ký Công văn số 282 BQLDA2-QNHN gửi UBND hai tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai về việc thông xe đưa vào khai thác vận hành dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Đưa vào vận hành đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào 12-2. Ảnh: SGGP

Theo Ban Quản lý dự án 2, tuyến chính cao tốc đoạn từ Km1050 đến Km1138+00 sẽ được chính thức đưa vào vận hành khai thác từ lúc 11 giờ ngày 12-2.

Về tốc độ: Tại các đoạn đường bình thường, tốc độ tối đa cho phép 90km/giờ đối với xe con, xe tải ≤3,5 tấn và xe chở khách ≤29 chỗ; 80km/giờ đối với tất cả xe khách giường nằm và các phương tiện khác; tốc độ tối thiểu là 60 km/giờ.

Đoạn kết thúc theo chiều đi, phía trước trạm thu phí và các trường hợp khác tuân thủ báo hiệu đường bộ.

Trên các đường nhánh thuộc nút giao, tốc độ tối đa từ 50 km/giờ và được quy định trên báo hiệu đường bộ; tốc độ các tuyến nối theo quy định của báo hiệu đường bộ lắp đặt trên tuyến.

Các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam đi trên 2 làn đường của tuyến chính đường cao tốc (mỗi làn rộng 3,5m) nằm ở bên phải theo chiều đi qua các nút giao trên tuyến nút giao Km1051+594, nút giao với tỉnh lộ 624B, nút giao quốc lộ 24, nút giao Sa Huỳnh và nút giao Hoài Nhơn tiếp tục di chuyển đến cuối tuyến và đi vào cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Ngược lại, các phương tiện tham gia giao thông đi trên tuyến chính đường cao tốc theo chiều Nam - Bắc đi trên 2 làn đường của tuyến chính đường cao tốc (mỗi làn rộng 3,5m), nằm ở bên phải theo chiều đi (chiều Nam - Bắc), qua các nút giao trên tuyến như nút giao Hoài Nhơn (ra quốc lộ 1), nút giao Sa Huỳnh, nút giao quốc lộ 24, nút giao với tỉnh lộ 624B, nút giao Nghĩa Giang tiếp tục di chuyển đến đầu tuyến và đi vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cũng theo Ban Quản lý dự án 2, tuyến sẽ chưa thu phí, trên đoạn tuyến có 1 trạm thu phí tại Km1050+600, là trạm thu phí tạm phục vụ thu phí khép kín cho tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trong quá trình khai thác, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, bao gồm: Hệ thống trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh, thu phí tự động và các hạng mục đường gom dân sinh toàn dự án.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được khởi công tháng 1-2023, có tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng.

Trên tuyến chính có 3 hầm. Dự án có điểm đầu tại Km1050+00 thuộc xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, điểm cuối Km1038+00 thuộc phường Bồng Sơn tỉnh Gia Lai, kết nối dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Ban Quản lý dự án 2 đã có công văn đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, chính quyền hai địa phương Quảng Ngãi, Gia Lai và các đơn vị chức năng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các sự cố trên cao tốc.

Theo TTXVN