Sáng 24-9, tại hội thảo góp ý về dự thảo Luật Đầu tư kinh doanh do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia pháp lý cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm thống nhất với luật chuyên ngành, rõ ràng về thẩm quyền, minh bạch thủ tục cho nhà đầu tư.

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hoàng Mạnh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), nhấn mạnh, dự án Luật Đầu tư kinh doanh sửa đổi trên tinh thần tích cực đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với 5 nhóm chính sách lớn, trọng tâm nhất là nhóm chính sách chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ông Tô Tuấn Đạt, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết, dự thảo có nhiều điểm mới như lược bỏ 24 ngành, nghề ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện, thu hẹp các dự án thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư, chỉ tập trung vào những dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường, quốc phòng, an ninh... Đặc biệt, nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư không cần thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ông Hoàng Mạnh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính phát biểu khai mạc hội thảo

Tuy nhiên, theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI, dự thảo cần tiếp tục hoàn thiện ở nhiều khía cạnh theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, bao gồm: làm rõ ranh giới thẩm quyền giữa Luật Đầu tư kinh doanh và các luật chuyên ngành, cân nhắc phạm vi và đối tượng áp dụng thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ chế kiểm soát việc ban hành ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các quy định về ưu đãi đầu tư…

Góp ý tại hội thảo về các điều khoản chấp thuận chủ trương đầu tư, luật sư Vũ Tuấn Anh cho rằng, dự thảo cần cấu trúc lại, phân định rõ thẩm quyền của Thủ tướng và Chủ tịch UBND cấp tỉnh, đồng thời làm rõ trường hợp dự án đặc thù như điện gió ngoài khơi, dự án không sử dụng đất. Về thủ tục chuyển nhượng dự án (Điều 38), “cần quy định rõ ràng, tránh tình trạng “một dự án, hai thủ tục” theo cả Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản”, luật sư Vũ Tuấn Anh nhấn mạnh.

Cùng với đó, Công ty Luật DNA VietNam đề xuất dự thảo cần thống nhất quy định lựa chọn nhà đầu tư với Luật Đất đai, đồng thời kiến nghị mở rộng diện dự án không phải chấp thuận chủ trương trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

HÀ NGUYỄN