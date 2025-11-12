Thu ngân sách xuất sắc, Sở NN-MT nhận Thư khen của Chủ tịch UBND TPHCM

Ngày 12-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có "Thư khen” Sở NN-MT TPHCM vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2025.

Hàng tuần, Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng (giữa) làm tổ trưởng, cùng các thành viên trực tiếp làm việc với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, qua đó góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách. Ảnh: ĐỖ TRÀ GIANG

Trong 10 tháng đầu năm 2025, tổng thu từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường đạt 75.195 tỷ đồng, tăng 53.903 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 (21.292 tỷ đồng), tương ứng với mức tăng trưởng ấn tượng 353%.

Con số này đóng góp đáng kể vào tổng thu ngân sách Nhà nước của thành phố, đạt 652.509 tỷ đồng, bằng 115,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả trên cho thấy hiệu quả công tác điều hành, phối hợp và nỗ lực của toàn ngành trong việc khai thác hợp lý, hiệu quả nguồn lực đất đai, một trong những trụ cột phát triển của TPHCM.

Riêng công tác xác định giá đất cụ thể, Sở NN-MT đã xác định đây là khâu trọng tâm của công tác tài chính đất đai, có vai trò trực tiếp trong việc xác định nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, sở đã tiếp nhận, thẩm định và trình Hội đồng Thẩm định giá đất TPHCM đối với 65 hồ sơ dự án, với tổng số thu dự kiến lên tới 64.200 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10, tổng số hồ sơ đã được phê duyệt đạt 69.617 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào nguồn thu ngân sách địa phương.

10 tháng đầu năm, TPHCM thu ngân sách từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường đạt hơn 75.195 tỷ đồng (tăng 353%)

Kết quả đạt được thể hiện rõ ở cả 3 khu vực hành chính sau sáp nhập. Tại Khu vực 1 (TPHCM trước đây), 12 hồ sơ đã được phê duyệt, với tổng số thu 58.016 tỷ đồng. Nhiều dự án có giá trị thu lớn, tạo dấu ấn đột phá, tiêu biểu như dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (27.317 tỷ đồng); dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City (16.190 tỷ đồng); dự án Khu phức hợp Tháp Quan sát Thủ Thiêm (5.300 tỷ đồng).

Những dự án này không chỉ đóng góp lớn về ngân sách mà còn có ý nghĩa trong việc hình thành không gian phát triển mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị.

Tại Khu vực 2 (Bình Dương trước đây), Sở NN-MT TPHCM đã thẩm định và trình 46 dự án, tổng số thu đạt 7.485 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các khu công nghiệp, khu đô thị mở rộng và vùng ven phát triển theo hướng công nghiệp - dịch vụ.

Đối với Khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), 7 dự án được phê duyệt, tổng số thu 4.116 tỷ đồng, trong đó nhiều dự án du lịch, cảng biển, logistics tạo động lực phát triển vùng duyên hải.

Việc đồng thời đảm nhiệm khối lượng hồ sơ lớn, giá trị cao trên địa bàn hợp nhất rộng lớn là một thành tựu nổi bật, thể hiện rõ năng lực điều hành và phối hợp của hệ thống ngành.

Bên cạnh nguồn thu từ tiền sử dụng đất, khoản thu từ tiền thuê đất, thuê mặt nước cũng tăng mạnh, đạt 13.605,7 tỷ đồng, tăng 7.962 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng 241%.

Sở NN-MT cũng tập trung tháo gỡ dứt điểm các hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất tồn đọng kéo dài từ giai đoạn 2003-2013, với tổng số 84 hồ sơ.

Việc xử lý triệt để các hồ sơ này không chỉ giúp tăng nguồn thu ngân sách mà còn giải quyết thực tiễn cấp bách về nhà ở cho khoảng 84.000 căn hộ, góp phần ổn định chỗ ở cho hơn 300.000 người dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của ngành.

Theo Sở NN-MT TPHCM, có được những kết quả nêu trên, sở đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan như Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, cùng các địa phương, nhằm đảm bảo việc xác định, thẩm định và thu nộp ngân sách được tiến hành nhanh chóng, đúng quy trình, đúng pháp luật.

Việc phối hợp liên ngành đã tạo nên tính đồng bộ, tránh chồng chéo và góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

ĐỖ TRÀ GIANG