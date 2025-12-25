Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đạt kỷ lục hơn 900 tỷ USD

Chiều 25-12, tại Hà Nội, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành hải quan, đồng thời tổ chức lễ ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chính thức cán mốc 900 tỷ USD.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành hải quan đạt được trong năm 2025. Đồng thời, giải đáp các ý kiến của Cục Hải quan và đồng thuận với các phương hướng giải pháp đề ra trong năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHQ

Trước đó, phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan cho biết, năm 2025, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn gia tăng, đặc biệt việc Hoa Kỳ áp thuế đối ứng đã làm ảnh hưởng đến lưu chuyển hàng hóa, hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu toàn cầu.

Trong nước, nhiều đợt thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn đạt nhiều thành tựu tích cực, nổi bật là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên đạt mốc 900 tỷ USD, là mức cao nhất từ trước đến nay.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHQ

Báo cáo của Cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên cán mốc 100 tỷ USD khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007. Từ đó đến nay, hoạt động thương mại hàng hóa liên tiếp chinh phục các cột mốc mới: 200 tỷ USD năm 2011, 300 tỷ USD vào năm 2015, 400 tỷ USD năm 2017, 500 tỷ USD năm 2018, 700 tỷ USD năm 2021. Và năm 2025 đã xác lập mốc 900 tỷ USD.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LƯU THỦY

Tính chung cả năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam ước tính đạt 920 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá nhập khẩu năm 2025 ước tính đạt hơn 449 tỷ USD (tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, trị giá xuất khẩu ước tính đạt 471 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, dự kiến thặng dư thương mại đạt hơn 21 tỷ USD, trong đó thặng dư chủ yếu đến từ khối doanh nghiệp FDI, còn các doanh nghiệp trong nước thì trong mức thâm hụt thương mại.

Theo Cục Hải quan, năm 2025, cả nước ước tính có 36/45 nhóm hàng có trị giá xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Trong đó có 8 nhóm hàng đạt trị giá trên 10 tỷ USD.

Trung Quốc vẫn là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong năm qua với trị giá thương mại hàng hóa song phương ước đạt 252 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm trước.

Hoa Kỳ là đối tác xếp thứ 2 của Việt Nam với 170 tỷ USD, tăng 26,5%. Đặc biệt là Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Hoa Kỳ tại khu vực ASEAN.

Với kết quả này, Việt Nam chính thức thuộc nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất trên thế giới.

LƯU THỦY