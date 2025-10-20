Chính trị

Thủ tướng ban hành các quyết định nhân sự Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành các quyết định bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương.

Thủ tướng cũng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định đối với đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

