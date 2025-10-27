Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng

Ngày 27-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ, sau khi Chính phủ có thêm 2 Phó Thủ tướng là đồng chí Phạm Thị Thanh Trà và Hồ Quốc Dũng.

Thủ tướng Chính phủ trao quyết định và tặng hoa cho các tân Phó Thủ tướng và Bộ trưởng

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng Thường trực; theo dõi, chỉ đạo: Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc xá; cải cách tư pháp; các nội dung liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên phạm vi cả nước (việc xử lý các dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc theo dõi, chỉ đạo).

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng vắng mặt và được Thủ tướng ủy nhiệm.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi, chỉ đạo: Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế; thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: GD-ĐT, giáo dục nghề nghiệp; các vấn đề xã hội (công tác quản lý về cai nghiện ma túy; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030); y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà theo dõi, chỉ đạo Bộ Nội vụ; thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: những vấn đề thường xuyên về thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính; lao động, việc làm, người có công, bình đẳng giới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng theo dõi, chỉ đạo Bộ Tư pháp; thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và nhiệm vụ đã được phân công: Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương; thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác về ngoại giao và quan hệ đối ngoại; hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi; viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; hội nhập quốc tế; công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại...

Các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và nhiệm vụ đã được phân công.

