Thủ tướng Nhật Bản thông báo giải tán Hạ viện

Theo hãng tin Kyodo, ngày 19-1, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố sẽ giải tán Hạ viện vào ngày 23-1, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm dự kiến diễn ra vào ngày 8-2, nhằm tìm kiếm sự ủy nhiệm mạnh mẽ hơn để thúc đẩy chương trình nghị sự của bà.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố sẽ giải tán Hạ viện vào ngày 19-1. Ảnh: KYODO

Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi bà Sanae Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào ngày 21-10 năm ngoái và kể từ khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà ký thỏa thuận liên minh với đảng Duy tân Nhật Bản.

Trong cuộc bầu cử này, bà Sanae Takaichi kỳ vọng tận dụng tỷ lệ ủng hộ cao đối với nội các để tìm kiếm sự ủy nhiệm của công chúng cho đường lối tài khóa mà bà mô tả là “trách nhiệm nhưng quyết liệt”, cũng như cho khuôn khổ liên minh cầm quyền mới.

Cuộc bầu cử cũng sẽ là thước đo đối với mức độ sẵn sàng của cử tri trước các chính sách gia tăng chi tiêu công, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người dân Nhật Bản.

Cuộc tổng tuyển cử sớm nói trên diễn ra chưa đầy một năm rưỡi sau cuộc bầu cử Hạ viện gần nhất vào tháng 10-2024. Theo Hiến pháp Nhật Bản, các nghị sĩ Hạ viện có nhiệm kỳ 4 năm, trừ trường hợp Hạ viện bị giải tán.

PHƯƠNG NAM