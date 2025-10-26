Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Tổng thống Mỹ

Ngày 26-10, theo Đài NHK, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên đã nhất trí việc củng cố liên minh Mỹ-Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Ảnh: KYODO

Cuộc điện đàm diễn ra ngày 25-10, trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo chuẩn bị tham dự Hội nghị cấp cao của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Malaysia.

Theo Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, bà đã nói với Tổng thống Donald Trump rằng "việc củng cố liên minh Mỹ-Nhật là ưu tiên hàng đầu của chính quyền tôi trên mặt trận ngoại giao và an ninh”.

Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết thêm bà đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump hợp tác trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật trong quá khứ, cũng như nỗ lực hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Bà Sanae Takaichi mô tả ông Trump là “một người rất sôi nổi, vui tính” và cuộc trao đổi giữa hai bên là “thẳng thắn và tích cực”. Ông Donald Trump đã gửi lời chúc nồng nhiệt về việc bà trở thành Thủ tướng Nhật Bản.

Theo chương trình, sau khi dự Hội nghị cấp cao ASEAN, Tổng thống Donald Trump có kế hoạch đến Nhật Bản vào ngày 27-10, trước khi sang Hàn Quốc để dự Hội nghị thượng đỉnh APEC.

PHƯƠNG NAM