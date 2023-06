Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng trân trọng gửi tới chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành tựu viên mãn.

Thủ tướng khẳng định, trong bất cứ thời kỳ nào của lịch sử, Phật giáo cũng có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "Hộ quốc, an dân" và phương châm "Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội". Trong những năm gần đây, các hoạt động Phật sự và hoạt động xã hội của Phật giáo luôn có sự đổi mới, bám sát thực tiễn sinh động, luôn hướng đến con người, vì con người; các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội được đông đảo tín đồ, Phật tử và người dân đồng lòng ủng hộ.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đánh giá cao sự tham gia, đóng góp tích cực về vật chất và tinh thần của Phật giáo trong phòng, chống đại dịch Covid-19, cùng cả nước củng cố, phát huy tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Cùng đó, với 3 lần tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Phật giáo thế giới và nâng cao vị thế, vai trò của Phật giáo Việt Nam, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của các tăng ni, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước đối với đất nước thời gian qua. Với truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành với dân tộc, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, đại chúng, ích đạo, lợi đời, ích nước, lợi dân làm phương hướng tu hành… Thủ tướng đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu, thực hiện và động viên tăng ni, đồng bào Phật tử thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chủ động tham gia và thực hiện có hiệu quả các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc và ấm no.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới chúc mừng Đại lễ Phật đản tại chùa Quán Sứ - trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, cùng với Phật giáo trên toàn thế giới, tăng ni, phật tử cả nước đang hân hoan chào đón Đại lễ Phật đản - Vesak với những ước muốn hòa bình và an lạc.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, Phật giáo luôn đồng hành với dân tộc, trong lúc an cũng như lúc nguy. Trong thời bình, Phật giáo đóng góp theo thời bình, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời chiến, Phật giáo cùng nhân dân góp phần bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni, đồng bào phật tử toàn quốc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Hiến chương của Giáo hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.