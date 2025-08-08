Lắng nghe cử tri, kiến tạo phát triển

Gắn bó chặt chẽ với cử tri ở một siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đã và đang để lại nhiều dấu ấn rõ nét, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Quốc hội trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước.

Việc của dân như của mình

Các ĐBQH TPHCM đã dành nhiều thời gian để lắng nghe và thấu hiểu nguyện vọng của người dân, giúp các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vướng mắc từ những vấn đề nhỏ nhất của công dân. Tại những buổi tiếp công dân kéo dài hàng giờ, việc các ĐBQH TPHCM kiên trì lắng nghe những lo lắng, trăn trở, bức xúc của cử tri đã trở thành điểm sáng trong hoạt động của ĐBQH.

Ngày 22-7-2025, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM, đã tiếp công dân liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vụ việc này kéo dài đã lâu nhưng chưa giải quyết dứt điểm được. Hay một trong những vụ việc nổi bật là sự vào cuộc của Tổ ĐBQH TPHCM đơn vị số 6 trong việc giải quyết các khó khăn kéo dài hơn 20 năm của dự án khu dân cư Vĩnh Lộc. Nhờ vào sự kiên trì giám sát và kiến nghị của các ĐBQH trong tổ, dự án đã khởi động xây dựng khu công viên trung tâm, hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2023, mang lại diện mạo mới cho khu dân cư, với không gian xanh và các tiện ích phục vụ cộng đồng.

Từng nhiều lần tiếp công dân với những đơn thư khiếu nại dài hàng chục trang giấy, ĐBQH Trần Kim Yến chia sẻ, có những trường hợp công dân viết đơn khiếu nại nhưng chưa rõ mục đích, ĐBQH hướng dẫn viết lại đơn. Khi viết xong đơn, công dân nhận ra vấn đề đó chỉ do bức xúc, không đáng để khiếu nại nên cảm ơn ĐBQH và ra về.

Một trường hợp khác liên quan đến mâu thuẫn trong gia đình, người dân đã làm đơn kiện gửi công an, UBND phường và lên đến cấp trên. Qua xem xét hồ sơ cho thấy quy trình giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền là đúng quy định, nhưng do bức xúc thái độ của cán bộ nên người dân vẫn quyết “kiện đến cùng”.

Tiếp nhận những trường hợp như vậy, ĐBQH TPHCM phân tích từng nội dung, giải thích các quy định của pháp luật, đồng thời khơi gợi về mối quan hệ gia đình, tình cảm và truyền thống đạo lý dân tộc Việt Nam. Đồng thời làm việc với lãnh đạo địa phương để tìm người có uy tín trong gia đình, tổ chức hòa giải, và cuối cùng mọi việc được giải quyết ổn thỏa, việc thưa kiện kết thúc.

Theo ĐBQH Trần Kim Yến, những câu chuyện trên cho thấy, việc giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân không chỉ cần đúng quy định pháp luật và quy trình giải quyết mà còn phải thể hiện trách nhiệm, vai trò quan trọng của ĐBQH trong việc lắng nghe, đặt mình vào vị trí của người dân để thấu hiểu. Nghe để biết người dân đang mong muốn gì, hiểu để có phương pháp giải quyết hợp lý, phù hợp với pháp luật và tính chất từng vụ việc.

Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi chia sẻ, nhiệm kỳ 2021-2026, công tác dân nguyện được xác định là một trong những khâu đột phá, với việc ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi đơn thư và tăng cường kết nối với hệ thống hành chính địa phương, kịp thời đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững ổn định xã hội từ cơ sở. Hoạt động an sinh xã hội của Đoàn ĐBQH TPHCM được quan tâm đẩy mạnh, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, gắn bó với cử tri và nhân dân.

Hôm nay (8-8), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026) và Tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XV TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026. Chương trình họp mặt diễn ra tại Hội trường Thống Nhất.

Tăng cường tiếp dân, giám sát chuyên đề

Cùng với công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, Đoàn ĐBQH TPHCM luôn xác định công tác giám sát là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong hoạt động. Tại các kỳ họp Quốc hội, đoàn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực các phiên chất vấn, giải trình và giám sát các vấn đề quan trọng của đất nước.

Với sự am hiểu sâu sắc về thực tiễn địa phương và tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Đoàn ĐBQH TPHCM đã chuyển đến các thành viên Chính phủ những nội dung chất vấn sắc bén, đi thẳng vào trọng tâm những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước. Nhiều ý kiến chất vấn đã được Chính phủ và các bộ, ngành tiếp thu nghiêm túc, góp phần giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri thành phố quan tâm.

Đoàn ĐBQH TPHCM tổ chức hội nghị Đoàn ĐBQH khóa XV TPHCM hôm 15-7 vừa qua

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH TPHCM khẳng định, đoàn sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp công dân; kịp thời xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đúng quy định và giám sát việc giải quyết các đơn thư. Đoàn tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát, chú trọng theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Huỳnh Thị Phúc cho biết, trong thời gian tới, đoàn tiếp tục tổ chức khảo sát chuyên đề về xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính toàn trình, trực tuyến, không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn TPHCM; chuyên đề về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội đối với các nội dung về đầu tư công...

Song song đó, nghiên cứu, góp ý sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và các nội dung khác, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua đó góp phần khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và huy động nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của TPHCM trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH TPHCM đã tiếp hơn 400 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý hơn 6.500 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị của công dân.

VĂN MINH