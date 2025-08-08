Xã hội

Phường Thuận An (TPHCM) khánh thành công viên chào mừng Đại hội Đảng

SGGPO

Sáng 8-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An (TPHCM) đã tổ chức lễ khánh thành Hoa viên Hưng Lộc, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Thuận An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phường Thuận An khánh thành Hoa viên Hưng Lộc
Phường Thuận An khánh thành Hoa viên Hưng Lộc

Công trình Hoa viên Hưng Lộc có tổng diện tích 312,8m², tổng mức đầu tư hơn 934 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Dự án được khởi công ngày 24-5-2025, hoàn thành ngày 16-6-2025.

Việc đưa vào sử dụng Hoa viên Hưng Lộc nhằm góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của người dân khu phố, đồng thời chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đồng chí Trần Thị Diễm Trinh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Thuận An bày tỏ mong muốn người dân cùng chung tay gìn giữ, bảo vệ và sử dụng hiệu quả công trình, để hoa viên luôn xanh - sạch - đẹp.

HỒ VĂN

Từ khóa

Hoa viên Hưng Lộc phường Thuận An

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn