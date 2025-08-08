Phường Thuận An (TPHCM) khánh thành công viên chào mừng Đại hội Đảng

Sáng 8-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An (TPHCM) đã tổ chức lễ khánh thành Hoa viên Hưng Lộc, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Thuận An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phường Thuận An khánh thành Hoa viên Hưng Lộc

Công trình Hoa viên Hưng Lộc có tổng diện tích 312,8m², tổng mức đầu tư hơn 934 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Dự án được khởi công ngày 24-5-2025, hoàn thành ngày 16-6-2025.

Việc đưa vào sử dụng Hoa viên Hưng Lộc nhằm góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của người dân khu phố, đồng thời chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.



Đồng chí Trần Thị Diễm Trinh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Thuận An bày tỏ mong muốn người dân cùng chung tay gìn giữ, bảo vệ và sử dụng hiệu quả công trình, để hoa viên luôn xanh - sạch - đẹp.

HỒ VĂN