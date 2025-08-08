Ra mắt 6 đội kiểm tra chuyên ngành xây dựng, giao thông khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 8-8, tại phường Bà Rịa (TPHCM), Phòng Kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng TPHCM tổ chức Lễ công bố các Đội Kiểm tra chuyên ngành phụ trách khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại diện Phòng kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng TPHCM trao thông báo thành lập và tặng hoa chúc mừng đội kiểm tra chuyên ngành xây dựng.

Các đội kiểm tra chuyên ngành tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu ra mắt tại buổi lễ gồm: Đội kiểm tra cơ động số 5 và các đội kiểm tra chuyên ngành số 17, 18, 19, 20, 21.

Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện việc kiểm tra địa bàn tại 30 xã, phường và đặc khu thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu về quy hoạch - kiến trúc, giao thông vận tải (đường bộ, đường thủy) và trật tự xây dựng; phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở, kinh doanh bất động sản; quản lý, sử dụng công sở, vật liệu xây dựng; quản lý và phối hợp quản lý trật tự xây dựng theo phân công của UBND TPHCM.

Buổi lễ được tổ chức nhằm giới thiệu các đội kiểm tra chuyên ngành xây dựng để phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị liên quan tại các sở, ngành, nhất là các xã, phường tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc kiện toàn và đưa vào hoạt động các tổ kiểm tra chuyên ngành góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

QUANG VINH