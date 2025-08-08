Xã hội

Ra mắt 6 đội kiểm tra chuyên ngành xây dựng, giao thông khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

SGGPO

Sáng 8-8, tại phường Bà Rịa (TPHCM), Phòng Kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng TPHCM tổ chức Lễ công bố các Đội Kiểm tra chuyên ngành phụ trách khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại diện Phòng kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng TPHCM trao thông báo thành lập và tặng hoa chúc mừng đội kiểm tra chuyên ngành xây dựng.
Đại diện Phòng kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng TPHCM trao thông báo thành lập và tặng hoa chúc mừng đội kiểm tra chuyên ngành xây dựng.

Các đội kiểm tra chuyên ngành tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu ra mắt tại buổi lễ gồm: Đội kiểm tra cơ động số 5 và các đội kiểm tra chuyên ngành số 17, 18, 19, 20, 21.

Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện việc kiểm tra địa bàn tại 30 xã, phường và đặc khu thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu về quy hoạch - kiến trúc, giao thông vận tải (đường bộ, đường thủy) và trật tự xây dựng; phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở, kinh doanh bất động sản; quản lý, sử dụng công sở, vật liệu xây dựng; quản lý và phối hợp quản lý trật tự xây dựng theo phân công của UBND TPHCM.

Buổi lễ được tổ chức nhằm giới thiệu các đội kiểm tra chuyên ngành xây dựng để phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị liên quan tại các sở, ngành, nhất là các xã, phường tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc kiện toàn và đưa vào hoạt động các tổ kiểm tra chuyên ngành góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

QUANG VINH

Từ khóa

Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng trái phép thanh tra xây dựng phường Bà Rịa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn