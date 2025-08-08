Xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân

Ngày 8-8, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026) và Tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VIII.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đến dự chương trình họp mặt. Ảnh: VĂN MINH

Lãnh đạo TPHCM có các đồng chí đến dự: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự chương trình họp mặt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đoàn ĐBQH khóa XV TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV TPHCM; Nguyễn Thị Ngọc Xuân và Huỳnh Thị Phúc (Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV TPHCM); cùng các đại biểu Quốc hội TPHCM qua các thời kỳ.

Phát biểu trong buổi họp mặt, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV TPHCM Nguyễn Văn Lợi ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đến dự chương trình họp mặt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trải qua gần 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử. Từ buổi đầu gian khó dựng nước, giữ nước, cho đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, Quốc hội Việt Nam luôn khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam.

Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những thành tựu to lớn cùng với truyền thống quý báu của chặng đường vẻ vang 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam sẽ tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa 15 và Quốc hội các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa, phát huy, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo hiến định, luật định.

Chương trình họp mặt diễn ra tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM điểm lại những kết quả đạt được của Đoàn ĐBQH khóa XV TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2025 sẽ đi vào lịch sử như một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới: ba Đoàn ĐBQH TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức được hợp nhất thành Đoàn ĐBQH TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng các đại biểu dự chương trình họp mặt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đoàn ĐBQH TPHCM không chỉ là đại diện của ba địa phương, mà là hiện thân của một tầm vóc mới - một Đoàn ĐBQH gắn bó hơn với nhân dân, bao quát hơn về lợi ích vùng, sâu sát hơn với thực tiễn, và mạnh mẽ hơn về tầm ảnh hưởng quốc gia.

Đây cũng là đòi hỏi cấp thiết để chúng ta phải đổi mới cách làm việc, nâng cao năng lực đại diện, cải tiến phương thức tiếp xúc cử tri, tổ chức giám sát và phản biện chính sách - để tiếng nói của nhân dân không chỉ vang lên ở địa phương, mà được khẳng định trong nghị trường quốc gia, trên trường quốc tế.

Đại biểu dự chương trình họp mặt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lợi: "Chặng đường 80 năm qua của Quốc hội Việt Nam đã để lại những dấu son chói lọi. Đoàn ĐBQH TPHCM tự hào là một thành viên tích cực trong hành trình vẻ vang đó. Những thành tựu của nhiệm kỳ qua sẽ là hành trang quý báu để chúng tôi tiếp tục vững bước trên chặng đường mới".

Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV TPHCM thông tin một số nhiệm vụ, công việc trọng tâm trong thời gian tới của đoàn. “Nhiệm vụ còn nhiều nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng tự đổi mới, nâng cao năng lực, gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân hơn nữa, để đáp lại kỳ vọng của nhân dân và xứng đáng với truyền thống anh hùng của Quốc hội suốt 80 năm qua”, đồng chí Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh.

Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM tin tưởng rằng, với ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần phụng sự nhân dân sẽ tiếp tục được các thế hệ ĐBQH kế thừa và thắp sáng. Mỗi ĐBQH, dù ở Trung ương hay địa phương, luôn ý thức mình là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi khẳng định: Thế hệ đi trước đã truyền cho chúng ta bài học về lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân. Thế hệ chúng ta hôm nay có trách nhiệm viết tiếp trang sử vẻ vang bằng trí tuệ, hành động, đóng góp thật cụ thể, để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, để thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu vươn xa trong kỷ nguyên mới.

>>> Một số hình ảnh tại buổi họp mặt:

VĂN MINH