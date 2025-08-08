Xót xa cảnh cháu bé bị bỏ rơi kèm lá thư “gửi gắm”

Khoảng 10 giờ ngày 8-8, cơ quan chức năng phát hiện một bé gái bị bỏ rơi kèm bức thư trước cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau đó, cháu bé tạm thời được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng để chăm sóc, theo dõi sức khoẻ.

Cháu bé bị bỏ rơi được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng để chăm sóc, theo dõi sức khoẻ

Cơ quan chức năng ghi nhận cháu bé mặc áo hồng nhạt có hình thỏ, quần hồng đậm, trong giỏ đồ kèm theo có 1 bình sữa, 1 chai nước suối, 1 gói sữa và tã giấy.

Đáng chú ý, tại thời điểm phát hiện, cơ quan chức năng ghi nhận cháu bé bị bỏ lại kèm 1 tờ giấy viết tay với nội dung: Con nhờ các cô các cậu giữ cháu dùm vì con đông, bé bị bệnh khuyết tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Tên cháu là Minh Thủy. Ngày 8 tháng 8 năm 2025.

Ngoài ra, không có thông tin liên quan tới cháu bé.

Cháu bé bị bỏ lại kèm tờ giấy "gửi gắm" chăm sóc

Ngay sau đó, UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt đã thông báo ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ của cháu bé bị bỏ rơi nói trên thì kịp thời báo về UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt để xem xét giải quyết theo quy định. Đồng thời tiến hành các thủ tục để chăm sóc, bảo vệ cháu bé trong thời gian tìm thân nhân của cháu bé.

