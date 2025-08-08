Lan tỏa chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, nhằm cụ thể hóa và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên không gian mạng.

Các bạn trẻ chụp ảnh check-in “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức từ nay đến ngày 2-9, dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước theo 2 hình thức: sáng tạo video clip “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và ảnh check-in “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Các bạn trẻ chụp ảnh check-in “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sáng 8-8

Người tham gia sẽ sáng tạo video clip ngắn từ 30 giây đến 3 phút và đăng tải trên tài khoản TikTok cá nhân ở chế độ công khai, kèm đầy đủ bộ hashtag #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #ProudVietnam #TYTQT của chiến dịch.

Nội dung video sẽ thực hiện theo chủ đề từng chặng: chặng 1 “Màu cờ tôi yêu” check-in sáng tạo cùng lá cờ Tổ quốc; chặng 2 “Flex chất Việt” chia sẻ, những câu chuyện, việc làm ý nghĩa của bản thân đóng góp cho cộng đồng, xã hội; chặng 3 “Việt Nam trong tôi là…” giới thiệu vẻ đẹp quê hương, đất nước; chặng 4 “Tự hào Việt Nam” tự do thể hiện tình yêu Tổ quốc hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Đối với ảnh check-in “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, người tham gia sẽ chụp và đăng tải 1 ảnh cùng lá cờ Tổ quốc tại các địa điểm như: cột mốc chủ quyền, đường biên giới, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các địa chỉ đỏ hoặc các địa danh mang tính biểu tượng của địa phương, những công trình, thành tựu đổi mới của đất nước... Ảnh đăng tải trên trang Facebook hoặc Instagram cá nhân ở chế độ công khai kèm các hashtag chính thức của cuộc thi #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #TYTQT.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với TikTok Việt Nam

Cũng trong sự kiện này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với TikTok Việt Nam. Theo đó, TikTok Việt Nam sẽ đồng hành với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc hỗ trợ, trang bị kỹ năng sống cho thanh niên; hỗ trợ tổ chức, tuyên truyền các hoạt động của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Đề án “Thanh niên tham gia bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc”; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao kỹ năng và tìm kiếm cơ hội việc làm, cho thanh niên.

BÍCH QUYÊN