Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 giải pháp cho SCO

Chiều 1-9, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao của Việt Nam phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh của SCO.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mở rộng (SCO +). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam đánh giá cao vai trò và ủng hộ tăng cường hợp tác giữa SCO với các tổ chức quốc tế và khu vực, đặc biệt là với ASEAN nhằm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Trên cơ sở đó, để SCO đóng góp tích cực hơn nữa vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 giải pháp: Một là, đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống. Hai là, tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển và nâng cao năng lực quản trị toàn cầu. Thủ tướng nhấn mạnh tất cả các nước, nhất là các nước lớn, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu dẫn dắt và kề vai sát cánh với Liên hợp quốc trong thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển bền vững. Ba là, củng cố lòng tin, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, trước hết là giữa các nước láng giềng, từ đó tăng cường liên kết toàn diện giữa các nước trong khu vực và toàn cầu.

Cuối cùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kiên định chính sách quốc phòng “Bốn không”.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các nước thành viên và đối tác của SCO và bạn bè, đối tác quốc tế; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9; khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các đối tác.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thiên Tân về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.

TTXVN