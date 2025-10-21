Trưa 21-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản), đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thống đốc Yamamoto Ichita bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, với độ tin cậy chính trị ngày càng cao.

Thủ tướng nhấn mạnh, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam; là đối tác số 1 về hợp tác ODA và lao động; nhà đầu tư lớn thứ ba; đối tác thương mại và du lịch lớn thứ tư của Việt Nam. Hợp tác địa phương, văn hóa, kết nối nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng gắn bó và hiệu quả.

Hiện có hơn 630.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản, trong đó khoảng 16.000 người tại tỉnh Gunma. Tại Việt Nam, có hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, kinh doanh, đóng vai trò là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Gunma tiếp tục quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp địa phương mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh như hàng không vũ trụ, nông nghiệp, công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, cũng như các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn và nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, mong muốn tăng cường kết nối, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, tham gia các hội chợ, triển lãm, góp phần gắn kết hai nền kinh tế.

Thống đốc Yamamoto Ichita cho biết, trong đoàn công tác lần này có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ mong muốn đầu tư vào Việt Nam. Ông đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để tỉnh Gunma tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung, cũng như với các doanh nghiệp và địa phương của Việt Nam.

Hiện tỉnh Gunma có 56 doanh nghiệp đang đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như nhựa, thiết bị vận tải... và đang hỗ trợ khoảng 40 doanh nghiệp khác tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Gunma hiện là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại tỉnh này (tính đến tháng 2-2025).

PHAN THẢO