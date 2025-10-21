Triển lãm ảnh kỷ niệm 30 năm AFD đồng hành cùng Việt Nam

Giám đốc AFD Julien Seillan giới thiệu về các bức ảnh tại triển lãm. Ảnh: TỔNG LÃNH SỰ QUÁN PHÁP TẠI TPHCM

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Julien Seillan, Giám đốc AFD tại Việt Nam, cho biết trong ba thập niên đồng hành cùng Việt Nam, AFD đã tài trợ hơn 3,3 tỷ EUR cho 120 dự án phát triển, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, giao thông, cấp thoát nước, đào tạo nghề và nông nghiệp. Gần 1/3 dân số Việt Nam đã hưởng lợi trực tiếp từ các chương trình, dự án này.

Riêng tại khu vực phía Nam, AFD hiện tập trung hỗ trợ các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu như chống xói lở bờ biển, chống ngập và hạn hán.

“Sứ mệnh của AFD tại Việt Nam là đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng đến nền kinh tế phát thải thấp vào năm 2045”, ông Seillan nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Grégory Robert, Phó Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM, chia sẻ: Triển lãm ảnh là hành trình kể lại câu chuyện của những con người đã cống hiến trong suốt 30 năm qua để triển khai hơn 100 dự án tại gần 30 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Theo ông, các dự án do AFD tài trợ không chỉ mang tính phát triển mà còn giàu giá trị nhân văn, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Sự kiện lần này diễn ra trong một năm đặc biệt của quan hệ Pháp - Việt Nam, đánh dấu chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 5-2025 và chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân dịp Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 tại thành phố Nice (Pháp) hồi tháng 6 vừa qua. Đây cũng là năm kỷ niệm Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, được ký kết tại Paris vào tháng 10-2024.

AFD là tổ chức tài chính công thuộc Chính phủ Pháp, được thành lập từ năm 1941, hoạt động tại hơn 110 quốc gia trên toàn cầu. AFD bắt đầu triển khai các dự án tại miền Nam Việt Nam từ năm 1999, hiện có văn phòng tại Hà Nội và từng có văn phòng đại diện tại TPHCM đến năm 2020.

ĐỖ VĂN