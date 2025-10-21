Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb, ngày 20-10-2025, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 đến 22-10-2025.

Bước phát triển mới trong quan hệ song phương

Đúng 18 giờ 30 phút giờ địa phương (tức 22 giờ 30 phút giờ Việt Nam) ngày 20-10, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Helsinki, về phía Phần Lan có: ông Mika Koskinen, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao; ông Pekka Juhani Voutilaine, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có: bà Phạm Thị Thanh Bình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Phần Lan; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan. Ảnh: TTXVN

Tại sân bay quốc tế Helsinki, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Phần Lan Mika Koskinen và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình đã lên máy bay chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm Phần Lan. Xuống máy bay, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lần lượt bắt tay các quan chức phía Phần Lan ra đón đoàn và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.

Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 25-1-1973. Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội được thành lập năm 1974 và Việt Nam mở Đại sứ quán tại Helsinki vào cuối năm 2005. Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt được hai nước duy trì và phát triển tốt đẹp.

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan. Chuyến thăm là bước phát triển mới trong quan hệ song phương, tạo động lực cho việc định hình hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực tương lai.

Tập trung nhiều hơn vào thương mại và đầu tư

Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Phần Lan, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Pekka Voutilainen đã có bài trả lời báo chí. Theo Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Pekka Voutilainen, quan hệ giữa Phần Lan và Việt Nam tập trung vào hợp tác phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam đã thể hiện sự tăng trưởng kinh tế tuyệt vời.

Do đó, trong tương lai, mối quan hệ này sẽ tập trung nhiều hơn vào thương mại và đầu tư. Hiện tại, các khoản đầu tư công từ quỹ công của Phần Lan tại Việt Nam gần 100 triệu EUR. Ngoài ra, một số quỹ tư nhân và các công ty Phần Lan cũng đang đầu tư vào Việt Nam. Về thương mại song phương, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan ở Đông Nam Á trong cả năm 2024 và từ đầu năm 2025 đến nay.

Theo Đại sứ Pekka Voutilainen, có nhiều công ty Phần Lan có thể đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và phúc lợi của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như: công nghệ thông tin (bao gồm 5G, 6G), an ninh mạng, năng lượng (năng lượng sạch), kinh tế tuần hoàn, nước và công nghệ y tế. Đây là những lĩnh vực phù hợp với những mục tiêu lớn của Việt Nam trong việc phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao phúc lợi cho người dân.

Về kinh tế tuần hoàn, theo Đại sứ Pekka Voutilainen, Phần Lan đang làm việc cùng với Liên minh châu Âu và Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) để phát triển kinh tế tuần hoàn tại các khu công nghiệp trên khắp Việt Nam.

Đại sứ Pekka Voutilainen khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mang lại rất nhiều công việc trong những năm tới để tiếp nối các Biên bản ghi nhớ (MOU) và dự án sẽ được hai bên ký kết.

