Chính trị

Đối ngoại

TPHCM mong muốn mở rộng hợp tác phát triển bền vững với Hà Lan

SGGPO

Chiều 20-10, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TPHCM, đến chào ra mắt nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, tiếp bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, tiếp bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được chúc mừng bà Raissa Marteaux nhận nhiệm vụ mới và bày tỏ tin tưởng nhiệm kỳ của bà sẽ tiếp nối mối quan hệ hợp tác hiệu quả, năng động giữa TPHCM và Hà Lan, đối tác châu Âu hàng đầu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định Hà Lan là quốc gia có thế mạnh về quản lý nước, thích ứng biến đổi khí hậu, cảng biển, logistics và nông nghiệp công nghệ cao… những lĩnh vực mà TPHCM đang ưu tiên hợp tác để phát triển bền vững. Hai bên từng hợp tác lĩnh vực chống biến đổi khí hậu và an ninh lương thực trong thời gian dài. Đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, cơ hội này mang đến nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức sao cho sự hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới.

z7137297912643_f860a5cfaa31fbdd33a500800b026acd.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm đến bà Raissa Marteaux. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, chip bán dẫn, cảng biển… hướng đi phù hợp với chiến lược phát triển của thành phố.

z7137298065450_ca83f5b5b812cf9e10b8a20afe9fd71d.jpg
Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bà Raissa Marteaux cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TPHCM, đồng thời khẳng định Hà Lan luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng. Bà Raissa Marteaux mong muốn được sát cánh, đồng hành với sự phát triển của thành phố trên các lĩnh vực mà lãnh đạo TPHCM đã đề nghị.

Tin liên quan
KHÁNH HƯNG

Từ khóa

20-10 Raissa Marteaux Tổng Lãnh sự quán Hà Lan đồng chí Nguyễn Văn Được chào ra mắt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn