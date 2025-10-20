TPHCM mong muốn mở rộng hợp tác phát triển bền vững với Hà Lan

Chiều 20-10, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TPHCM, đến chào ra mắt nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, tiếp bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được chúc mừng bà Raissa Marteaux nhận nhiệm vụ mới và bày tỏ tin tưởng nhiệm kỳ của bà sẽ tiếp nối mối quan hệ hợp tác hiệu quả, năng động giữa TPHCM và Hà Lan, đối tác châu Âu hàng đầu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định Hà Lan là quốc gia có thế mạnh về quản lý nước, thích ứng biến đổi khí hậu, cảng biển, logistics và nông nghiệp công nghệ cao… những lĩnh vực mà TPHCM đang ưu tiên hợp tác để phát triển bền vững. Hai bên từng hợp tác lĩnh vực chống biến đổi khí hậu và an ninh lương thực trong thời gian dài. Đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, cơ hội này mang đến nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức sao cho sự hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm đến bà Raissa Marteaux. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, chip bán dẫn, cảng biển… hướng đi phù hợp với chiến lược phát triển của thành phố.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bà Raissa Marteaux cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TPHCM, đồng thời khẳng định Hà Lan luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng. Bà Raissa Marteaux mong muốn được sát cánh, đồng hành với sự phát triển của thành phố trên các lĩnh vực mà lãnh đạo TPHCM đã đề nghị.

KHÁNH HƯNG