Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas

Ngày 14-10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời về phản ứng của Việt Nam trước việc Israel và lực lượng Hamas chính thức thông qua thỏa thuận ngừng bắn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza và đánh giá cao nỗ lực trung gian, hòa giải của các nước đã giúp đạt được thỏa thuận này.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận, tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán đạt được giải pháp 2 Nhà nước, hướng đến một giải pháp hòa bình bền vững, lâu dài cho vấn đề Palestine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia đóng góp tích cực vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, nhằm đạt được giải pháp công bằng, toàn diện và bền vững cho vấn đề Palestine, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết có liên quan của Liên hợp quốc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân Palestine.

BÍCH QUYÊN