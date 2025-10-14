HĐND TPHCM và Hội đồng TP Daejeon thúc đẩy hợp tác

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tiếp đoàn đại biểu Hội đồng TP Daejeon (Hàn Quốc). Ảnh: PHƯƠNG NAM

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Minh bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đến thăm và làm việc tại TPHCM trong thời điểm thành phố đang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và đánh dấu 20 năm hợp tác giữa tỉnh Bình Dương trước đây và TP Daejeon.

Giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh cho biết sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, không gian phát triển TPHCM mới hiện đã mở rộng, phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên, địa lý và cơ sở hạ tầng của cả ba địa phương. Với mục tiêu đóng góp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, TPHCM sẽ tiếp tục duy trì kết nối hữu nghị với các địa phương tại Hàn Quốc, trong đó có TP Daejeon.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng TP Daejeon (Hàn Quốc). Ảnh: PHƯƠNG NAM

Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định trên nền tảng quan hệ hữu nghị đã được thiết lập giữa TP Daejeon và tỉnh Bình Dương trước đây, TPHCM có nhiều dư địa để mở rộng hợp tác với TP Daejeon trên nhiều lĩnh vực được xem là thế mạnh của hai địa phương, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, thu hút đầu tư, hoạt động nghiên cứu đổi mới sáng tạo, quản lý giao thông thông minh, môi trường, thúc đẩy giao lưu nhân dân và du lịch.

Đoàn đại biểu Hội đồng TP Daejeon (Hàn Quốc) tại buổi làm việc. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Về phần mình, cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã dành sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu, Chủ tịch Hội đồng TP Daejeon Cho Won Hee đánh giá cao sự năng động, tiềm năng phát triển cũng như vai trò đầu tàu kinh tế của TPHCM sau sáp nhập.

Giới thiệu về TP Daejeon, ông Cho Won Hee khẳng định, sự phát triển khoa học công nghệ của TP Daejeon sẽ là một trong những trọng tâm thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM và TP Daejeon trong thời gian tới.

Ông Cho Won Hee bày tỏ mong muốn Hội đồng TP Daejeon và HĐND TPHCM sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian sắp tới ở những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng như giáo dục, đầu tư thương mại, du lịch.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Đánh giá cao và tán thành đề xuất ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) của lãnh đạo HĐND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng TP Daejeon khẳng định việc ký MOU sẽ thúc đẩy quan hệ phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, đóng góp vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa hai địa phương nói riêng, quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc nói chung.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng TP Daejeon trân trọng mời lãnh đạo TPHCM sang thăm TP Daejeon để trực tiếp trao đổi, thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

PHƯƠNG NAM