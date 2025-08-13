Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, Trưởng Ban Cải cách doanh nghiệp Lào. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chiều 13-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn đại biểu Ban Cải cách doanh nghiệp Lào, do đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, Trưởng Ban Cải cách doanh nghiệp Lào, hiện đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào; bày tỏ phấn khởi trước quan hệ hợp tác giữa hai nước trên đà phát triển tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là việc trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực cải cách doanh nghiệp nhà nước, lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế bền vững của mỗi nước, góp phần tích cực vào việc tăng cường mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Thủ tướng đã chia sẻ với đoàn về quá trình cải cách, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam trong những năm qua. Thủ tướng cũng chia sẻ những kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp hiện đại, giao quyền cho doanh nghiệp nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành, cũng như việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là việc phát huy yếu tố con người trong bảo đảm thành công của các doanh nghiệp nhà nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm về cải cách, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, giới thiệu hệ thống văn bản pháp lý và quy trình quản lý, cũng như các phương thức huy động vốn và quản lý đầu tư; đề nghị hai bên thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên giữa các cơ quan chức năng, nhất là việc trao đổi kinh nghiệm thực tế tại các tổng công ty, tập đoàn nhà nước của Việt Nam, giúp tạo góc nhìn toàn diện, sâu sắc để chắt lọc, vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn của Lào.

Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đánh giá cao những kinh nghiệm cải cách cũng như mô hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam là bài học quý; nhấn mạnh trong quá trình xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, Lào luôn hợp tác chặt chẽ và mong muốn học hỏi những kinh nghiệm quý từ Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý và phát triển doanh nghiệp nhà nước, mô hình quản trị mới, hướng tới xây dựng nền kinh tế Lào vận hành hiệu quả, bền vững.

LÂM NGUYÊN