Thủ tướng yêu cầu báo cáo hàng tuần về giải ngân đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 169/CĐ-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Trong đó, yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào sáng thứ sáu hàng tuần về tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo hàng tuần về tiến độ giải ngân đầu tư công

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 8-2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn quốc đạt 46,3% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (40,4%), tương đương tăng khoảng 135.000 tỷ đồng. Thủ tướng biểu dương 8 bộ, cơ quan và 22 địa phương có kết quả giải ngân vượt mức trung bình chung.

Tuy nhiên, Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 18 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn được giao; 29 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp dưới mức trung bình. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan; xử lý nghiêm nếu có sai sót do chủ quan; đồng thời đề ra giải pháp khắc phục kịp thời.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, cần: khẩn trương phân bổ ngay kế hoạch vốn đã được giao nhưng đến nay chưa phân bổ chi tiết theo quy định; thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình giải ngân đối với từng dự án, xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở từng khâu để có giải pháp xử lý kịp thời, nhất là về đền bù giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư, giải quyết về nguyên vật liệu...; tiến hành phân loại dự án theo mức độ giải ngân (tốt, chậm, không có khả năng giải ngân...), kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định. Trường hợp không sử dụng hết vốn đã được giao thì khẩn trương có văn bản báo cáo rõ lý do, nguyên nhân.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt các kết luận, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư công, trong đó có việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án, dự án chuyển tiếp giữa các cấp; kịp thời ổn định nhân sự, sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý, triển khai các dự án đầu tư tại địa phương theo đúng quy định pháp luật.

"Kiên quyết không để ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn", Thủ tướng nêu rõ.

LÂM NGUYÊN