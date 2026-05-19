TPHCM phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Lê Ngọc Linh cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, việc trồng cây xanh càng có ý nghĩa thiết thực và cấp bách hơn bao giờ hết. Mỗi cây xanh được trồng không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm cộng đồng, về ý thức xây dựng một nền đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Lê Ngọc Linh phát biểu tại “Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ảnh: THANH HIỀN

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM và lãnh đạo các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Xây dựng và lãnh đạo các trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM đã cũng nhau trồng 230 cây xanh tại khu đất quy hoạch Quảng trường sáng tạo. Các loại cây trồng tại đây gồm: cây lát hoa, lim sét, muồng hoa đào, nhạc ngựa. Đây đều là những loại cây có dáng đẹp, tán rộng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và cảnh quan khu vực, góp phần tạo không gian xanh, bền vững và hài hòa với môi trường xung quanh.

THANH HIỀN