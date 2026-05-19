Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước, Bộ Y tế yêu cầu rà soát điểm có nguy cơ

Trước các vụ đuối nước liên tục xảy ra gần đây, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành về tăng cường phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước ở trẻ em.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước ở trẻ em. Ảnh: MINH HÀ

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành quan tâm chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước ở trẻ em; tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng chống tai nạn, thương tích ở trẻ; cảnh báo nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước ở trẻ trong dịp hè và mùa mưa, bão; hướng dẫn kỹ năng an toàn, kỹ năng phòng tránh tai nạn, đuối nước cho trẻ em.

Bộ Y tế đề nghị tập trung rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ như ao, hồ, sông, suối, hố nước, khu vực ngập sâu, công trình xây dựng, công trình chứa nước; cắm biển cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng nhắc nhở tại các khu vực nguy hiểm.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em; tạo điều kiện để trẻ được tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích và ứng phó thiên tai, mưa bão; tăng cường phối hợp trong quản lý, giám sát trẻ dịp hè; huy động sự tham gia của cộng đồng giám sát, nhắc nhở, bảo đảm an toàn cho trẻ tại gia đình và nơi cư trú.

Các địa phương cần tăng cường phổ cập hướng dẫn trẻ em học bơi. Ảnh: NGUYỄN MINH

Các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu để kịp thời tiếp nhận, điều trị trẻ bị tai nạn, thương tích, đuối nước; tăng cường tập huấn kỹ năng sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích, đuối nước cho cán bộ y tế và cộng đồng.

Gần đây, tại một số địa phương xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, chiều 18-5, tại khu vực sông Lô thuộc xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ đuối nước khiến 5 học sinh tử vong.

NGUYỄN QUỐC