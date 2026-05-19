Quảng Trị: 3 tàu cá đang neo đậu để sửa chữa bất ngờ bốc cháy

Sáng 19-5, lãnh đạo xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân 3 tàu cá bốc cháy tại khu vực cảng Thắng Lợi.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 18-5, tại khu vực cảng Thắng Lợi, 3 tàu cá đang neo đậu để sửa chữa bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Chính quyền xã Bắc Trạch huy động các lực lượng tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, do các tàu đang trong quá trình sửa chữa, neo đậu sát nhau và chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả 3 tàu.

Các lực lượng đã khẩn trương triển khai phương án dập lửa, ngăn cháy lan sang các phương tiện gần đó.

Đến 0 giờ 30 phút sáng 19-5, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, song nhận định ban đầu có thể do chập điện.

VĂN THẮNG

