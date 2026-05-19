Người phụ nữ tát liên tiếp vào mặt tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Liên quan đến vụ một phụ nữ có hành vi chửi bới, tát nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông trên đường Nguyễn Xuân Linh, ngày 19-5, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ.

Sự việc xảy ra vào ngày 18-5, chị N.T.H. (sinh năm 1987, ở phường Yên Hòa, Hà Nội) điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Xuân Linh. Khi đến khu vực gần Trường liên cấp tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao thì xảy ra va chạm với ô tô do ông T.V.H. (sinh năm 1974) điều khiển.

Hình ảnh người phụ nữ đi xe máy tát tài xế ô tô được người dân ghi lại. Ảnh: LAM HOÀNG

Sau va chạm, chị H. bất ngờ to tiếng chửi bới, tát liên tiếp vào mặt ông H. dù ông này nhiều lần xin lỗi. Sau một lúc đôi co, người phụ nữ lên xe bỏ đi.

Vụ việc được người dân đi đường quay clip và chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay khi nắm bắt thông tin, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 6 xác minh, làm rõ. Cơ quan công an khẳng định sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

GIA KHÁNH

xác định danh tính người phụ nữ đánh nam tài xế Công an phường Yên Hòa Đội Cảnh sát giao thông số 6

