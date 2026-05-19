Hôm nay 19-5, nhiều nơi tiếp tục có mưa rào và dông

Hôm nay 19-5, nhiều nơi tiếp tục mưa rào, mưa dông trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa. Riêng khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa to cục bộ do không khí nóng ẩm tích tụ nhiều ngày gặp gió Đông Nam từ vịnh Bắc bộ mang hơi ẩm vào đất liền.

Hà Nội có mưa cục bộ từ ngày 16 đến 19-5. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm 19-5, khu vực Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18-5 đến 3 giờ ngày 19-5, một số nơi mưa lớn như: Việt Lâm (Tuyên Quang) 305,6mm, Bạch Thông (Thái Nguyên) 116mm, Chiềng Khương (Sơn La) 73mm, Ngok Réo (Quảng Ngãi) 96mm, Hoài Ân (Gia Lai) 77,2mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm 19-5 đến đêm 20-5, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 180mm.

Trong ngày và đêm 19-5, vùng núi phía Bắc và Đông Bắc của Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày 21-5, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Tin liên quan Mưa dông diện rộng sẽ diễn ra đến ngày 21-5

PHÚC HẬU