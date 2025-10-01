Thúc đẩy dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, TPHCM

Ngày 1-10, phường Bình Quới, TPHCM, tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 1 (mở rộng) nhằm sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới Đỗ Thị Minh Quân phát biểu tại hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2025 của TPHCM.

Sau khi thành lập, phường Bình Quới tập trung phối hợp chặt chẽ với sở, ngành thành phố tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm như: dự án Khu đô thị mới Bình Quới và dự án cụm 8 chung cư lô số Thanh Đa. Công tác quản lý trật tự xây dựng, lòng lề đường, vệ sinh môi trường được chỉ đạo quyết liệt; xử lý 100% hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường, chống ngập úng, kiểm soát ô nhiễm và chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình”.

Phường cũng hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo, chăm lo chu đáo cho hộ cận nghèo qua hỗ trợ thẻ BHYT, miễn giảm học phí. Các hoạt động y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ trẻ em được quan tâm sâu sát.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Quới lần I

Dù vậy, phường vẫn còn một số hạn chế như: công tác phát triển Đảng còn thấp (đạt 8/22 chỉ tiêu, tỷ lệ 36%), tình hình nhân sự còn nhiều khó khăn, xây dựng không phép vẫn tồn tại.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới Đỗ Thị Minh Quân phát biểu kết luận, cho biết thời gian tới, phường tiếp tục phối hợp thúc đẩy, thực hiện các dự án trọng điểm ở phường, kịp thời báo cáo thành phố những khó khăn để tháo gỡ. Đồng thời rà soát quy hoạch của phường nếu cần thiết phối hợp sở, ngành Thành phố điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với thực tiễn hiện nay của phường Bình Quới.

Phường cũng tiếp tục tiên phong ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt, từ quản lý hành chính đến cung cấp dịch vụ công. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao sự hài lòng của người dân, để mỗi người dân đều cảm nhận được sự tiện lợi, minh bạch và hiệu quả mà chính quyền mang lại.

Đại biểu nêu các ý kiến, giải pháp tại hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu cũng bàn giải pháp tháo gỡ các hạn chế trong công tác phát triển Đảng, vệ sinh môi trường, công tác chống ngập, tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

THÁI PHƯƠNG